È morto Gino Paoli addio al grande cantautore Aveva 91 anni

Roma, 24 marzo 2026 – Lutto nel mondo della musica italiana: è morto all'età di 91 anni Gino Paoli. "Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari”, dichiara la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, era considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana: nella sua carriera ultrasessantennale ha scritto e interpretato brani di grande popolarità, da Il cielo in una stanza a La gatta, da Che cosa c'è a Senza fine, da Sapore di sale a Una lunga storia d'amore, fino a Quattro amici con cui vinse il Festivalbar 1991. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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