Addio al famoso attore | stroncato dalla malattia a 69 anni
Un attore francese è morto all’età di 69 anni a causa di una malattia. È noto per aver recitato in una serie Netflix molto popolare. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. La notizia ha suscitato commozione tra colleghi e fan. La sua carriera ha incluso ruoli in produzioni televisive e cinematografiche. La famiglia ha ringraziato per il sostegno ricevuto durante la malattia. La data e le circostanze della morte non sono state rese pubbliche.
Il mondo della televisione e del cinema dice addio a Pierre Deny, attore francese diventato celebre a livello internazionale grazie alla serie Netflix Emily in Paris. L’interprete si è spento all’età di 69 anni dopo essere stato colpito da una forma aggressiva di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). La morte dell’attore risale a lunedì 25 maggio, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore attraverso un comunicato diffuso dalle figlie e dalla famiglia alla stampa francese ed europea. “È con profonda emozione che vi annunciamo la scomparsa di Pierre Deny, avvenuta a seguito di una forma di SLA fulminante”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Tvzap.it
ULTIM'ORA MORTO IL FAMOSO ATTORE STRONCATO DA UN INFARTO A SOLI 57 ANNI: DRAMMA NEL CINEMA
Notizie e thread social correlati
Lutto in Emily in Paris, morto l’attore Pierre Deny: stroncato dalla SLA a 69 anniL’attore Pierre Deny, noto per il ruolo di Louis de Léon in Emily in Paris, è morto a 69 anni.
Leggi anche: Stroncato da una malattia a 51 anni: addio a Tomaso Wührer
Temi più discussi: È morto Pierre Deny, l'attore di Emily in Paris aveva 69 anni: le cause della morte e il dolore della famiglia; Pierre Deny, l’attore francese morto a 69 anni; Morto Luigi Montefiori, in arte George Eastman: grande attore degli spaghetti western; Arianna Montefiori, il doloroso addio al papà Luigi Montefiori (in arte George Eastman).
Papà, perdonami…. Tragico lutto per il famoso attore italiano: addio straziante ?? facebook
Papà, perdonami…. Tragico lutto per il famoso attore italiano: addio strazianteIl destino sa essere incredibilmente beffardo, tessendo trame in cui la gioia più grande e il dolore più profondo si incrociano nello stesso identico istante. Immaginate di aver inseguito un sogno per ... thesocialpost.it
L’attore Peter Greene trovato senza vita nel suo appartamento. Addio al sadico Zed di Pulp FictionRoma, 13 dicembre 2025 - L'attore americano Peter Greene è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan, New York. Famoso per i suoi ruoli da 'cattivo' in ... quotidiano.net