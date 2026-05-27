Lutto in Emily in Paris morto l’attore Pierre Deny | stroncato dalla SLA a 69 anni

Notizia in breve

L’attore Pierre Deny, noto per il ruolo di Louis de Léon in Emily in Paris, è morto a 69 anni. È stato stroncato dalla SLA, una malattia neurodegenerativa. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’attore. Deny aveva interpretato il personaggio nelle stagioni tre e quattro della serie. La sua scomparsa è avvenuta dopo una lunga battaglia contro la malattia. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e i fan.