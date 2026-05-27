Lutto in Emily in Paris morto l’attore Pierre Deny | stroncato dalla SLA a 69 anni
L’attore Pierre Deny, noto per il ruolo di Louis de Léon in Emily in Paris, è morto a 69 anni. È stato stroncato dalla SLA, una malattia neurodegenerativa. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’attore. Deny aveva interpretato il personaggio nelle stagioni tre e quattro della serie. La sua scomparsa è avvenuta dopo una lunga battaglia contro la malattia. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e i fan.
È morto a 69 anni Pierre Deny, noto per aver interpretato il ruolo dell'amministratore delegato Louis de Léon nella terza e quarta stagione di Emily in Paris. L'attore si è spento a causa delle complicazioni della Sclerosi Laterale Amiotrofica: a dare il triste annuncio sono state le figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mort de Pierre Deny : sa compagne, elle aussi célèbre, lui rend un bel hommage
Notizie e thread social correlati
Calcio in lutto: è morto a 69 anni Evaristo BeccalossiEvaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver giocato con l’Inter, è deceduto a 69 anni nella sua città natale, Brescia.
Leggi anche: “Devastati dal dolore”. Cinema in lutto, l’attore è morto a 28 anni