Lutto in Emily in Paris morto l’attore Pierre Deny | stroncato dalla SLA a 69 anni

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attore Pierre Deny, noto per il ruolo di Louis de Léon in Emily in Paris, è morto a 69 anni. È stato stroncato dalla SLA, una malattia neurodegenerativa. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’attore. Deny aveva interpretato il personaggio nelle stagioni tre e quattro della serie. La sua scomparsa è avvenuta dopo una lunga battaglia contro la malattia. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e i fan.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È morto a 69 anni Pierre Deny, noto per aver interpretato il ruolo dell'amministratore delegato Louis de Léon nella terza e quarta stagione di Emily in Paris. L'attore si è spento a causa delle complicazioni della Sclerosi Laterale Amiotrofica: a dare il triste annuncio sono state le figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mort de Pierre Deny : sa compagne, elle aussi célèbre, lui rend un bel hommage

Video Mort de Pierre Deny : sa compagne, elle aussi célèbre, lui rend un bel hommage

Notizie e thread social correlati

Calcio in lutto: è morto a 69 anni Evaristo BeccalossiEvaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver giocato con l’Inter, è deceduto a 69 anni nella sua città natale, Brescia.

Leggi anche: “Devastati dal dolore”. Cinema in lutto, l’attore è morto a 28 anni

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web