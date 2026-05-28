Addio ad Happy | morta l'elefantessa che ha dimostrato che i pachidermi hanno diritti e sanno riconoscersi allo specchio

È morta Happy, l'elefantessa nota per aver dimostrato di riconoscersi allo specchio. È stata protagonista di un caso giudiziario che ha portato alla discussione sui diritti degli elefanti. Happy aveva mostrato capacità di auto-riconoscimento, diventando simbolo per la tutela della sua specie. La sua morte segna la fine di un esempio concreto di riconoscimento delle capacità cognitive degli elefanti.

Happy è stata un'elefantessa simbolo per tutta la sua specie: protagonista di un caso giudiziario per il riconoscimento della sua individualità come portatrice di diritti e primo elefante a dimostrare la capacità di questi animali di riconoscersi allo specchio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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