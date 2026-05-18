Nel cuore di Modena, in un pomeriggio segnato da sangue, panico e urla, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto diversi corpi e ha trasformato il centro cittadino in un luogo di caos. Tra le persone presenti, c’è un uomo che si è distinto per aver dimostrato che l’Italia può ancora essere rappresentata da figure di solidarietà e coraggio. La sua azione ha attirato l’attenzione dei testimoni e dei media, lasciando un segno in una giornata drammatica.

Roma, 18 mag – In mezzo al sangue, al panico, ai corpi travolti, alle urla del centro di Modena trasformato per alcuni minuti in uno scenario di guerra, c’è un nome che non dovrebbe sparire dalla cronaca del giorno dopo: Luca Signorelli. È lui il passante che per primo ha inseguito e bloccato Salim El Koudri, il trentunenne che sabato ha lanciato l’auto sulla folla in via Emilia, ferendo otto persone, quattro in modo grave, prima di tentare la fuga armato di coltello. Dai video, circolati fuori dalle reti mainstream, si vede bene che solo lui ha affrontato l’attentatore, assumendosi integralmente le responsabilità. Signorelli ha fatto l’impensabile: non si è voltato dall’altre parte. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Luca Signorelli, l’uomo che ha dimostrato che l’Italia non è morta

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