Se n’è andata in punta di piedi la 69enne Anna Lucina Piergiacomi, titolare a Urbisaglia di Lucina Calzature, bottega artigiana che realizza scarpe su misura con cuoio o pellami conciati al vegetale e cuciti a mano, senza collanti o materiali sintetici, avendo come musa l’antica Roma. Piergiacomi è morta ieri mattina dopo una malattia, circondata dall’affetto della sua famiglia. Lascia il marito Florindo, i figli Marco e Simona, i nipoti, i fratelli e tante persone che le volevano bene. Con una pioggia di messaggi, gli amici hanno voluto ricordare il suo sorriso dolce. "A nome di tutta la cittadinanza – ha detto il sindaco Riccardo Natalini – esprimo il più profondo cordoglio per la perdita di una donna che ha amato il nostro paese con l’impegno civile e la forza delle idee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Anna Piergiacomi. Artigiana innamorata della storia

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