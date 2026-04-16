La comunità di Terni si trova a ricordare Alfio Paccara, scomparso all’età di 99 anni. Figura di rilievo nella storia civile e sindacale della città, il suo ruolo è stato riconosciuto da molti. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra le persone che lo avevano conosciuto e stimato. La sua presenza ha lasciato un segno importante nel tessuto sociale locale.

La comunità di Terni piange una figura centrale della sua storia civile e sindacale, con la scomparsa di Alfio Paccara all’età di 99 anni. L’ex amministratore locale e militante ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale cittadino, avendo recentemente ricevuto un riconoscimento ufficiale con medaglia d’oro e pergamena durante le celebrazioni legate ai 135 anni della Cgil. L’eredità di un impegno tra sindacato e amministrazione. Il profilo di Paccara emerge con forza attraverso le testimonianze di chi ha condiviso con lui il percorso istituzionale. Attilio Romanelli ha voluto ricordare l’esperienza maturata insieme nel primo quinquennio degli anni ’80, descrivendo un uomo che portava in Comune una serenità e un equilibrio unici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Alfio Paccara: scompare il pilastro della storia di Terni

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