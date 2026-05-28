Addio a Riccardo Ronzoni Vinto dalla malattia a 53 anni
Riccardo Ronzoni è morto a 53 anni dopo aver combattuto contro una malattia diagnosticata alcuni mesi fa. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra la comunità locale, dove era conosciuto e stimato. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando vuoto tra amici e familiari. La sua perdita è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla malattia o circostanze specifiche.
Forte cordoglio nella Bassa per la scomparsa di Riccardo Ronzoni, vinto a soli 53 anni da una malattia diagnosticata alcuni mesi fa. A nulla sono servite le cure prestate in strutture sanitarie specialistiche. Il decesso è avvenuto in una clinica a Rozzano, nel Milanese. Riccardo Ronzoni in gioventù aveva lavorato come dipendente in un panificio a Sant’Ilario d’Enza, ma per la sua grande passione per gli animali, aveva poi deciso, diversi anni fa, di avviare un’attività di allevamento di cani, ’Cuccioli della zia Tania’, con sede alla periferia di Bagnolo, in via Beviera, con una particolare attenzione per razze come Maltese e Shiba Inu. "Amava moltissimo la natura, gli animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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