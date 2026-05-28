addio a riccardo ronzoni vinto dalla malattia a 53 anni

Notizia in breve

Riccardo Ronzoni è morto a 53 anni dopo aver combattuto contro una malattia diagnosticata alcuni mesi fa. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra la comunità locale, dove era conosciuto e stimato. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando vuoto tra amici e familiari. La sua perdita è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla malattia o circostanze specifiche.