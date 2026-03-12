Diok Toia | infarto a 53 anni addio al pilota dei rally

Il mondo del rally italiano si è svegliato con una notizia triste: Diocleziano Toia, conosciuto come Diok, è deceduto improvvisamente a 53 anni a causa di un infarto. Toia era considerato una figura di riferimento nel settore e la sua scomparsa ha suscitato molte reazioni tra appassionati e colleghi. La sua morte ha lasciato un vuoto tra gli addetti ai lavori.

Il mondo del rally italiano ha perso una delle sue figure di riferimento. Diocleziano Toia, noto nell’ambiente con il soprannome Diok, è mancato improvvisamente a 53 anni. La morte è avvenuta nella sua abitazione di Cardano al Campo a causa di un infarto subentrato nella mattinata di mercoledì 11 marzo. I soccorritori del 118 sono giunti sul posto ma non hanno potuto nulla contro la gravità dell’evento cardiaco. Il pilota lascia dietro di sé la moglie e il figlio quindicenne Bartolomeo. Si tratta di una perdita dolorosa per una comunità sportiva che lo considerava un punto fermo. Una carriera tra laghi e deserti. Toia aveva dedicato oltre venticinque anni alla disciplina dei rally, diventando un volto familiare nel panorama competitivo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

