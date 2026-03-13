Sarnano piange Patrizia Carassai | carabiniera forestale morta a 53 anni dopo una lunga malattia

Sarnano piange Patrizia Carassai, una carabiniera forestale di 53 anni deceduta dopo una lunga malattia. La comunità locale si unisce al dolore per la perdita di una figura stimata e conosciuta nel territorio delle Marche. Patrizia Carassai, che aveva dedicato gran parte della vita al servizio, lascia un vuoto tra amici e colleghi.

Chi era Patrizia Carassai, carabiniera forestale stimata nelle Marche. La comunità di Sarnano, nelle Marche, si stringe nel dolore per la scomparsa di Patrizia Carassai, carabiniera forestale morta a 53 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Una notizia che ha colpito profondamente non solo il piccolo centro del Maceratese, ma anche l’intero comparto della specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri, dove la militare era conosciuta e stimata. Carassai lascia il marito Andrea, la mamma Rosalba, la sorella Loredana e tanti colleghi e amici che nel corso degli anni hanno condiviso con lei lavoro, valori e momenti di vita. Il ricordo che emerge da chi l’ha conosciuta è quello di una donna forte, riservata ma profondamente dedita al proprio servizio e alla tutela del territorio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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