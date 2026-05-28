Addio a Nella | un esempio di amore e generosità

È morta Antonietta Pastore, conosciuta come “Nella”, all’età di 64 anni. La notizia è stata comunicata dai figli Carmela Del Sorbo, Claudio ed Enzo. La famiglia esprime il proprio dolore per la perdita della madre, riconosciuta come esempio di amore e generosità.

Con immenso dolore, i figli Carmela Del Sorbo, Claudio ed Enzo annunciano la scomparsa della loro amata mamma, Antonietta Pastore, per tutti “Nella”, venuta a mancare all’età di 64 anni.Una vita dedicata all’amore e alla bontàUna donna straordinaria, una mamma amorevole, una nonna meravigliosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubThey Called Him a Fake Immortal. Then He Healed a Dying Fan.

Notizie e thread social correlati

"Don Torreggiani, un esempio di generosità"Don Piergiorgio Torreggiani è stato ricordato come una figura di grande generosità, ricevendo un messaggio di ringraziamento che lo definisce un dono...

"Esempio di dedizione, entusiasmo e generosità": Edel Casadei festeggia 101 anniEdel Casadei ha compiuto 101 anni e ha festeggiato questa tappa speciale in compagnia della famiglia e della comunità di Forlì.

Temi più discussi: Addio all’avvocato Waldemaro Flick: Esempio di rigore e impegno civile; Addio alla prima vigilessa d’Italia. Era l’unica donna tra 80 uomini; Addio a Carlo Petrini, Coldiretti: Una vita spesa a difesa del cibo; Addio a Gina Mecchi storica volontaria del canile di Pontetetto.

#Modric verso l'addio: Mondiale e poi ritiro? Luka ci pensa. La scena di Luka che domenica si toglie la mascherina, con il volto provato dalla sconfitta, fa effetto: a quasi 41 anni, Modric sognava un ultimo ballo nella Coppa che ha vinto ben sei volte (nessun x.com

Ci lascia un campione nello sport, ma soprattutto un vero esempio nella vita - Ciao Alex! reddit

Zanardi addio, un esempio di vita: cadere per rinascere, più immensi di primaCi ha lasciato il primo maggio, non una data qualsiasi. Nell’anno in cui avrebbe festeggiato le sessanta candeline. Alex Zanardi era nato a Bologna il 23 ottobre del 1966 ed è passato all’altra vita ... ilmessaggero.it

L’addio di Assago a Omar Turati: Un esempio di dignità, talento e straordinaria determinazioneAssago (Milano) – Oggi l’ultimo saluto a Omar Turati, piegato dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica. Un uomo che aveva saputo trasformare una diagnosi durissima in una straordinaria testimonianza di ... ilgiorno.it