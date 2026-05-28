Addio a Nella | un esempio di amore e generosità

Da avellinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morta Antonietta Pastore, conosciuta come “Nella”, all’età di 64 anni. La notizia è stata comunicata dai figli Carmela Del Sorbo, Claudio ed Enzo. La famiglia esprime il proprio dolore per la perdita della madre, riconosciuta come esempio di amore e generosità.

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Con immenso dolore, i figli Carmela Del Sorbo, Claudio ed Enzo annunciano la scomparsa della loro amata mamma, Antonietta Pastore, per tutti “Nella”, venuta a mancare all’età di 64 anni.Una vita dedicata all’amore e alla bontàUna donna straordinaria, una mamma amorevole, una nonna meravigliosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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