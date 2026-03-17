Don Torreggiani un esempio di generosità

Don Piergiorgio Torreggiani è stato ricordato come una figura di grande generosità, ricevendo un messaggio di ringraziamento che lo definisce un dono per chi lo ha incontrato. La dichiarazione esprime gratitudine e riconoscimento per il suo ruolo e il suo impatto sulla comunità. La frase si conclude con un sentimento di privilegio nel conoscerlo, evidenziando il valore della sua presenza tra le persone.

"Grazie don Piergiorgio. Sei stato un grande dono per noi. E’ stato davvero un privilegio conoscerti". Un saluto affettuoso e riconoscente, quello dei tanti fedeli delle varie comunità in cui aveva operato don Piergiorgio Torreggiani, il sacerdote di 74 anni deceduto otto giorni fa in seguito a un incidente stradale accaduto sulla Cispadana a Boretto. Ieri pomeriggio, nella basilica di Pieve di Guastalla gremita di fedeli in ogni suo spazio, c’era una folla di fedeli delle parrocchie in cui aveva operato in mezzo secolo di sacerdozio: Guastalla, Gattatico, Salvaterra, Castellarano, Luzzara, fino a Ventasso, dove era "guida spirituale" di una ventina di comunità sul Crinale appenninico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Don Torreggiani, un esempio di generosità" Articoli correlati Leggi anche: Addio ad Athos, aveva 102 anni: «Esempio concreto di generosità» "Esempio di dedizione, entusiasmo e generosità": Edel Casadei festeggia 101 anniPer l’occasione, il consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host, di cui Casadei è storico socio dal 1978, si è recato personalmente a casa sua per... Una raccolta di contenuti su Don Torreggiani Temi più discussi: Don Torreggiani, un esempio di generosità; Lunedi’ l’ultimo saluto a don Piergiorgio Torreggiani; Fissati i funerali di don Piergiorgio Torreggiani; Scontro con un tir: addio a don Torreggiani. Fissati i funerali di don Piergiorgio TorreggianiSono stati fissati i funerali di don Piergiorgio Torreggiani, presbitero, parroco in solidum (con don Giancarlo Pergreffi) dell'unità pastorale 55 Santa ... redacon.it Fissati i funerali di don Torreggiani, morto in un incidente d’autoREGGIO EMILIA – Saranno celebrati a Pieve di Guastalla i funerali di don Piergiorgio Torreggiani, parroco di Ventasso (in solidum con don Giancarlo Pergreffi). La salma arriverà nel pomeriggio di saba ... reggionline.com https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/luned-a-pieve-di-guastalla-i-funerali-di-don-piergiorgio-torreggiani-8660882c - facebook.com facebook