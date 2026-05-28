È morto all’età di 84 anni Domenico Rizza, conosciuto come Mico, figura significativa nella storia politica della destra in Calabria. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. Rizza era noto per il suo ruolo nel panorama politico locale e nazionale, con una carriera che ha attraversato diversi decenni. La sua attività si è concentrata su temi legati alla destra politica e alle dinamiche della regione. La notizia è stata riportata dai mezzi di informazione nei giorni scorsi.

Se ne è andato all’età di 84 anni Domenico Rizza. Mico, così era chiamato e conosciuto da tutti, è scomparso il 27 maggio all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove era ricoverato a causa di una malattia ma era di Santa Severina, città calabrese di millenaria storia e cultura a cui è sempre profondamente rimasto legato. Avvocato, fin dagli studi universitari a Roma è stato attivissimo e autorevole militante del Movimento Sociale, poi MSI-DN, ricoprendo le cariche di segretario provinciale della Federazione di Catanzaro, quando la provincia ancora comprendeva Crotone e Vibo Valentia. È stato membro della Segreteria regionale calabrese e... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Mico Rizza, un protagonista della storia della destra in Calabria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Remo Cioce: con lui se ne va un pezzo di storia della destra romana e non soloÈ deceduto il noto militante romano, figura storica della destra locale e attivo nel movimento sindacale.

Addio a una protagonista assoluto della storia d’Italia: quel caso che divide ancora oggiÈ venuta a mancare una figura di rilievo nel panorama giudiziario italiano, nota per aver preso parte a una delle vicende legali più discusse degli...

Temi più discussi: Addio a Mico Rizza: Santa Severina e la destra piangono un galantuomo; Addio a Domenico Rizza, l’ex assessore regionale muore a 84 anni all’ospedale di Catanzaro · LaC News24; È scomparso Mico Rizza, storico rappresentante del centrodestra crotonese; Morte Domenico Rizza, Ferro: Colpisce profondamente la comunità politica della destra calabrese.

Addio a Domenico Rizza: esponente storico della destra crotoneseAll'età di ottantacinque anni si è spento l'ex assessore regionale calabrese. Un'intera vita dedicata al territorio e alle nuove generazioni ... ilcrotonese.it

Morte Domenico Rizza, Ferro: Colpisce profondamente la comunità politica della destra calabreseSe ne va una figura che ha attraversato con passione e coerenza una lunga stagione della vita politica calabrese ... catanzaroinforma.it