Addio a una protagonista assoluto della storia d’Italia | quel caso che divide ancora oggi

È venuta a mancare una figura di rilievo nel panorama giudiziario italiano, nota per aver preso parte a una delle vicende legali più discusse degli ultimi decenni. La sua presenza ha segnato profondamente il corso di molte indagini, mantenendo vivo un dibattito pubblico che ancora oggi continua. La sua morte chiude un capitolo importante di un caso che ha diviso opinioni e alimentato discussioni sulla giustizia nel paese.

È scomparso una figura storica della magistratura italiana, protagonista di una delle vicende giudiziarie più controverse della storia recente del Paese. Una carriera lunga e complessa, segnata da un caso che ha lasciato un segno profondo nell’opinione pubblica. Il suo nome è rimasto legato a un processo che ha diviso l’Italia, diventando simbolo di un’epoca giudiziaria e mediatica ancora oggi oggetto di dibattito. Solo anni dopo, l’uomo avrebbe espresso pubblicamente il proprio tormento per quella vicenda. È morto all’età di 88 anni Diego Marmo, pubblico ministero che rappresentò l’accusa nel processo a carico di Enzo Tortora. Il decesso è avvenuto nella giornata di domenica, ma la notizia è stata diffusa solo successivamente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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