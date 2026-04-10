Addio a Pierino Preve | scompare a 100 anni un pilastro di Albenga

La comunità di Albenga si è stretta intorno alla perdita di Pierino Preve, figura di lunga data nell’amministrazione locale. Preve è deceduto all’età di cento anni presso la struttura ospedaliera Santa Corona, situata a Pietra Ligure. La sua presenza è stata una costante nel territorio, lasciando un segno duraturo nel tempo. La notizia ha suscitato cordoglio tra residenti e colleghi che lo avevano conosciuto e apprezzato.

La comunità di Albenga piange la scomparsa di Pierino Preve, una figura storica che ha servito l’amministrazione locale per moltissimo tempo, deceduto all’età di cento anni presso la struttura ospedaliera Santa Corona situata a Pietra Ligure. Il decesso del veterano del servizio pubblico ha colpito profondamente il tessuto sociale della città ingauna, segnando la fine di un’epoca di dedizione assoluta alle istituzioni territoriali. Il valore di un secolo di servizio per la città ingauna. L’amministrazione comunale ha diffuso un messaggio di profondo cordoglio per la perdita di questo ex dipendente, sottolineando come il suo operato sia stato caratterizzato da un costante senso del dovere, unita a doti di disponibilità e grande umanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Pierino Preve: scompare a 100 anni un pilastro di Albenga L’ultimo saluto a Severino, scompare a 100 anni il poeta della cittàRovigo, 17 marzo 2026 _ Si sono tenute nel Duomo di Rovigo, lunedì alle 10, le esequie di Severino Callegaro, deceduto all’età di 100 anni. Leggi anche: «Stefano, pilastro della Geromina». L’addio a 40 anni