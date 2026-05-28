Addio a Giovanni Altobelli imprenditore e politico lancianese
Lanciano piange la scomparsa di Giovanni Altobelli, morto all’età di 91 anni. Imprenditore, politico e figura attiva nella vita sportiva della città, ha avuto un ruolo significativo nel tessuto locale. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Altobelli è stato una presenza riconosciuta nel panorama cittadino, con un passato che comprende attività imprenditoriali e incarichi pubblici. La città si prepara a rendere omaggio alla sua memoria.
Lanciano piange Giovanni Altobelli, scomparso all'età di 91 anni, protagonista della vita politica, imprenditoriale e sportiva di Lanciano.Fin da giovane prese le redini della storica attività di famiglia nel settore dell'arredamento, per poi seguire l'altra sua grande passione, la politica, fin. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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