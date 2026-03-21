Valentina Sarto uccisa con 19 coltellate | Giorni prima si fece visitare la mano che lui le aveva stritolato

Valentina Sarto è stata uccisa con 19 coltellate dal marito. La madre della vittima ha riferito che pochi giorni prima dell'omicidio, Valentina si era fatta visitare una mano che l’uomo le aveva stritolato. La donna ha inoltre spiegato che il marito aveva un passato di violenza e che la vittima aveva già denunciato episodi di aggressione precedenti.

La madre di Valentina Sarto, la donna uccisa con 19 coltellate dal marito, ha raccontato che la figlia era andata a farsi visitare una mano che l'uomo le aveva stritolato qualche giorno prima del delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Valentina Sarto, dall'autopsia la conferma che è stata uccisa con 19 coltellate dal marito Vincenzo Dongellini Valentina Sarto, uccisa con 19 coltellate: martedì mattina i funeraliQuello di Valentina è un femminicidio che è presto diventato un caso mediatico per la sua evitabilità. Aggiornamenti e notizie su Valentina Sarto Temi più discussi: Il femminicidio di Valentina Sarto, uccisa con sei-otto coltellate; Femminicidio di Valentina Sarto, uccisa in casa dal marito. Il nuovo compagno: L’ho vista con i segni delle dita sul collo, ma lei restava perché lui la minacciava; Valentina Sarto uccisa dal marito, il nuovo compagno: La picchiava e minacciava - 19/03/2026; L'omicidio di Valentina Sarto a Bergamo, la telefonata del marito Vincenzo Dongellini alla figlia: Abbiamo litigato, l'ho colpita. Lei aveva un altro. Valentina Sarto, dall'autopsia la conferma che è stata uccisa con 19 coltellate dal marito Vincenzo DongelliniFemminicidio di Bergamo, i risultati dell'autopsia sul cadavere di Valentina Sarto uccisa dal marito Vincenzo Dongellini ... virgilio.it Valentina Sarto uccisa con 19 coltellate, l'escalation di violenza in pochi giorni: «Andò dal medico a farsi visitare una mano, lui gliel'aveva stritolata»Gli esiti preliminari dell'autopsia: recise carotide e giugulare. Lo strazio dei familiari, la mamma: «Sono morta anch'io». Martedì i funerali in Santa Caterina. Ieri risentito Moris Panza anche sulla ... bergamo.corriere.it L’attenzione sul caso di Valentina Sarto e in generale sulla violenza di genere non si arresta. Un centinaio di persone si è ritrovato in piazza Pontida questa sera, sabato 21 marzo, per un nuovo presidio organizzato dalla Rete bergamasca contro la violenza di facebook Il marito di Valentina Sarto al gip: «Durante la lite avevamo i coltelli. Non volevo ucciderla» x.com