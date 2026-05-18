È deceduto il missionario bolzanino che per oltre cinquant’anni ha vissuto e lavorato nelle favelas di Fortaleza, dedicando la vita all’assistenza e alla presenza nelle comunità più povere. La sua attività ha coinvolto numerosi progetti sociali e di aiuto alle famiglie locali, portando un contributo concreto alle zone più disagiate della città brasiliana. La città di Fortaleza gli ha conferito un riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto, celebrando il suo impegno durante tutta la vita.

? Punti chiave Come ha cambiato la vita nelle favelas di Fortaleza in cinquant'anni?. Quale riconoscimento ufficiale ha ricevuto don Gigi dalla città brasiliana?. Perché la sua scomparsa colpisce così duramente la diocesi di Bolzano?. Cosa succederà ora al centro sociale Dom Helder Camara?.? In Breve Servizio presso il centro sociale Dom Helder Camara a Fortaleza.. Inizio missione nel 1977 e impegno nelle periferie dal 1991.. Irene Obexer Fortin ricorda l'umanità del sacerdote per la diocesi.. Funerale a Santa Luzia il 18 maggio con sepoltura a São João Batista.. Il missionario bolzanino don Pierluigi Sartorel è deceduto ieri in Brasile all’età di 79 anni, lasciando un vuoto profondo nelle comunità che ha servito per quasi cinquant’anni nel Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a don Gigi: il missionario bolzanino che servì le favelas

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