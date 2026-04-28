È deceduto a 94 anni padre Damiano Bova, ex rettore della Basilica di San Nicola e figura di riferimento per la comunità di Bari. Dal 1979 ha guidato il centro studi nicolaiani, oltre a svolgere il ruolo di guida spirituale presso il tempio. La sua presenza ha accompagnato diverse generazioni di fedeli e studiosi, lasciando un segno nella vita religiosa e culturale della città.

? Cosa sapere Scompare a 94 anni padre Damiano Bova, ex rettore della Basilica di San Nicola.. Il sacerdote ha guidato la comunità barese e il Centro studi nicolaiani dal 1979.. La comunità barese piange la scomparsa di padre Damiano Bova, avvenuta all’età di 94 anni, figura che per decenni ha rappresentato il cuore pulsante della Basilica di San Nicola e un pilastro spirituale per l’intera città. La notizia, comunicata dal rettore attuale padre Giovanni Distante, ha colpito profondamente i fedeli e le istituzioni, segnando la fine di un lungo cammino iniziato nelle terre calabre di Bivongi, dove il sacerdote era nato il 27 settembre 1931. Un cammino tra teologia e servizio alla comunità di San Nicola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a padre Bova: scompare il custode della Basilica di San Nicola

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