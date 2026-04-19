La comunità di Pont Canavese si è svegliata con il lutto per la scomparsa di Domenico Perotti, noto pasticcere che ha lavorato nel settore per più di cinquant’anni. Figura storica del territorio, era conosciuto come il custode del gusto locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra residenti e colleghi, che ricordano il suo ruolo di riferimento nel panorama della pasticceria della zona.

La comunità di Pont Canavese si è svegliata con il dolore per la scomparsa di Domenico Perotti, figura storica della pasticceria locale che ha vissuto l’evoluzione del territorio per oltre cinquant’anni. L’artigiano, scomparso all’età di 85 anni, ha rappresentato un pilastro fondamentale per la memoria collettiva del Canavese, trasformando una semplice attività commerciale in un punto di riferimento identitario attraverso il suo saper fare. L’impresa familiare che porta il suo cognome ha tracciato un percorso iniziato nel 1968, un anno che segnò anche l’inizio del legame personale tra Domenico e la moglie Maria, uniti in matrimonio da appena una settimana al momento dell’apertura del laboratorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al maestro delle giuraie: scompare il custode del gusto locale

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