A Colognola ai Colli torna la Festa dei Bisi, un evento che unisce sapori e musica. Oltre ai piatti tradizionali a base di bisi, il menù include altre specialità locali. Sul palco di San Zeno si esibiranno diverse band, offrendo un programma musicale vario. La manifestazione si svolgerà nel corso di più giorni, attirando visitatori interessati sia alla gastronomia sia alle esibizioni dal vivo.

? Domande chiave Cosa troverai nel menù oltre ai piatti a base di bisi?. Quali band si esibiranno sul palco di San Zeno?. Come fanno i volontari a mantenere viva questa tradizione agricola?. Dove si svolgeranno le serate dedicate alla musica e alla gastronomia?.? In Breve Eventi musicali dal 16 al 24 maggio con dj Albertz e Devius Band.. Programma musicale include Dispenser Band, Fuori Registro e Senza Fissa Dimora.. Manifestazione organizzata dai volontari del Circolo Noi nel campo giochi di San Zeno.. Pesca di beneficenza e abbinamenti con vini locali nella piazza del Donatore.. I volontari del Circolo Noi organizzano la Festa dei Bisi a Colognola ai Colli, con appuntamenti gastronomici e musicali previsti tra il 16 maggio e il 24 maggio nel campo giochi di San Zeno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colognola ai Colli: torna la Festa dei Bisi tra sapori e musica

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