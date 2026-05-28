Acufene e perdita dell’udito sono segnali da non trascurare, poiché indicano possibili problemi uditivi. La capacità uditiva cambia nel corso della vita, con la massima prestazione in età infantile. Durante l’età adulta e senile, i segnali di deterioramento diventano più frequenti, e l’insorgere di acufene può accompagnarsi a calo uditivo. È consigliabile consultare uno specialista se si notano questi sintomi, per valutare eventuali interventi.

La capacità uditiva subisce modifiche costanti e importanti durante tutto l’arco della vita, a partire dall’infanzia dove è al massimo della sua prestazione. Per poi calare gradualmente durante la crescita fino all’età adulta, e in particolare durante la silver age, dove la riduzione della prestazione appare più evidente. La capacità di captare suoni, parole e rumori nell’ambiente circostante diminuisce, una condizione che risulta più evidente dopo i 65 anni. Questo è un fenomeno molto diffuso, e che può trasformarsi in un problema cronico molto frequente. Nonostante venga considerato quale condizione naturale e fisiologica, il calo dell’udito può impattare sulla routine quotidiana e sull’interazione sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Acufene e calo dell’udito, i segnali da non trascurare: quando e come intervenire

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