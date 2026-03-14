Sempre più bimbi a rischio udito | i segnali da non ignorare e cosa può fare la scuola

In Italia, oltre sette milioni di persone convivono con una perdita uditiva, rappresentando il 12,4 per cento della popolazione. La cifra colloca il paese al primo posto tra i principali paesi europei secondo l’indagine EuroTrak Italia 2025. Sempre più bambini sono a rischio di problemi uditivi e i segnali da non ignorare sono stati individuati. La scuola può intervenire per monitorare e affrontare questa situazione.

In Italia oltre 7 milioni di persone convivono con una perdita uditiva, pari al 12,4 per cento della popolazione, e il dato colloca il Paese al primo posto tra i principali Paesi europei considerati dall’indagine EuroTrak Italia 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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