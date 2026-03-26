Il cortisolo alto, spesso chiamato “ormone dello stress”, può essere causato da vari fattori. Esistono alcuni sintomi che possono indicare un aumento dei suoi livelli nel corpo. È importante riconoscerli e sapere quando è opportuno consultare un medico per una diagnosi accurata e eventuali trattamenti. Questa condizione richiede attenzione per evitare complicazioni legate al suo eccesso.

Lo chiamano “l’ormone dello stress”: è il cortisolo, importante per la crescita e lo sviluppo degli organi, per le funzioni immunitarie e la risposta infiammatoria. È chiamato così perché può aumentare sotto stress, aiutando a restare vigile e affrontare eventuali pericoli, ma se l’aumento è eccessivo e supera il limite il cortisolo può causare anche problemi di salute. I livelli di cortisolo variano durante la giornata: sono normalmente più alti al mattino e più bassi la sera: in genere, valori superiori a circa 25 µgdL al mattino o a 15 µgdL la sera possono richiedere ulteriori accertamenti se costantemente superati, mentre un singolo aumento non indica necessariamente un pericolo, trattandosi di un ormone che reagisce allo stress e non solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cortisolo alto? 5 sintomi da non trascurare e quando rivolgersi a un medico

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