Acquisti in rete manutenzione dal 29 al 31 maggio | piattaforma non disponibile nel weekend

La piattaforma Acquisti in rete sarà offline dal 29 maggio alle 20 fino al 31 maggio alle 20 per lavori di manutenzione. La sospensione durerà tutto il weekend e impedirà gli acquisti online in questo periodo.

La piattaforma Acquisti in rete potrebbe non essere disponibile dalle ore 20 di venerdì 29 maggio alle ore 20 di domenica 31 maggio 2026 per attività di manutenzione straordinaria. L’avviso invita gli utenti a tenere conto dell’interruzione temporanea nella programmazione delle attività da svolgere sui sistemi. Durante la stessa finestra di manutenzione non sarà disponibile neanche il servizio Verifica Inadempimenti. L’indisponibilità potrà quindi incidere sulle operazioni amministrative che richiedono l’accesso alla piattaforma e ai servizi collegati. Gli utenti sono invitati a consultare sempre la sezione Manutenzione e segnalazioni del portale, dove vengono comunicate le indisponibilità temporanee dei servizi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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