Acquisti in rete Pa manutenzione straordinaria dal 15 al 17 maggio
Dal 15 al 17 maggio, la piattaforma Acquisti in rete PA potrebbe non essere accessibile a causa di lavori di manutenzione straordinaria. L'interruzione è prevista dalle ore 20 di venerdì 15 maggio fino alle ore 20 di domenica 17 maggio 2026. Durante questo periodo, le attività online potrebbero essere temporaneamente sospese o limitate, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.
Acquisti in rete Pa informa che la piattaforma potrebbe non essere disponibile per attività di manutenzione straordinaria dalle ore 20 di venerdì 15 maggio alle ore 20 di domenica 17 maggio 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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