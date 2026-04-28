Acquisti in rete manutenzione straordinaria dal 15 al 17 maggio | possibili disservizi
Tra il 15 e il 17 maggio, alcuni servizi online della pubblica amministrazione potrebbero essere temporaneamente interrotti a causa di un intervento di manutenzione straordinaria. Questa operazione riguarda le piattaforme utilizzate per gli acquisti in rete e potrebbe causare disservizi momentanei agli utenti che cercano di accedere o completare transazioni online. L’intervento è stato comunicato ufficialmente e si prevede che la situazione torni alla normalità al termine delle operazioni.
Acquisti in rete della Pubblica amministrazione segnala un intervento di manutenzione straordinaria che potrebbe comportare temporanee indisponibilità dei servizi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Acquisti in rete, manutenzione straordinaria dal 13 al 15 marzo: possibile stop alla piattaforma e al Servizio Verifica InadempimentiAcquisti in rete informa gli utenti che la piattaforma di e-procurement potrebbe non essere disponibile dalle ore 20.
Leggi anche: Rete acque bianche a Rosarno: al via la manutenzione straordinaria dopo oltre 30 anni
Altri aggiornamenti
Si parla di: Servizi ANAC, possibili interruzioni il 22 e 23 aprile: avviso su Acquisti in Rete PA; Indisponibilità dei servizi ANAC il 23 aprile.
Servizi ANAC, possibili interruzioni il 22 e 23 aprile: avviso su Acquisti in Rete PAAcquisti in Rete PA segnala una temporanea indisponibilità di parte dei servizi collegati all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). orizzontescuola.it