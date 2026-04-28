Acquisti in rete manutenzione straordinaria dal 15 al 17 maggio | possibili disservizi

Tra il 15 e il 17 maggio, alcuni servizi online della pubblica amministrazione potrebbero essere temporaneamente interrotti a causa di un intervento di manutenzione straordinaria. Questa operazione riguarda le piattaforme utilizzate per gli acquisti in rete e potrebbe causare disservizi momentanei agli utenti che cercano di accedere o completare transazioni online. L’intervento è stato comunicato ufficialmente e si prevede che la situazione torni alla normalità al termine delle operazioni.