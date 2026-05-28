Acqua la promessa di Fico | Resterà pubblica anche a Napoli

Notizia in breve

Durante un evento organizzato dall'Osservatorio Riparte l'Italia, il presidente della Regione ha confermato che l'acqua di Napoli e della Campania continuerà ad essere pubblica. Ha sottolineato l'impegno a proteggere i beni comuni, in particolare la risorsa idrica, ribadendo che questa promessa rimarrà valida anche nella zona di Napoli. La dichiarazione è arrivata in un contesto di dibattito sulla gestione dei servizi pubblici.