Acqua la promessa di Fico | Resterà pubblica anche a Napoli
Durante un evento organizzato dall'Osservatorio Riparte l'Italia, il presidente della Regione ha confermato che l'acqua di Napoli e della Campania continuerà ad essere pubblica. Ha sottolineato l'impegno a proteggere i beni comuni, in particolare la risorsa idrica, ribadendo che questa promessa rimarrà valida anche nella zona di Napoli. La dichiarazione è arrivata in un contesto di dibattito sulla gestione dei servizi pubblici.
L'acqua di Napoli e della Campania resterà pubblica. Parola di Roberto Fico, presidente della Regione, che a margine di un incontro organizzato dall'Osservatorio Riparte l'Italia ha ribadito l'importanza di difendere i beni comuni, tra cui la risorsa idrica. Uno dei primi provvedimenti dopo il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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