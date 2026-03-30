Mercoledì 1° aprile 2026 alle 9.30 si svolgerà presso l’Hotel “Villa Regina” in via Piani a Grottaminarda un convegno dedicato al tema dell’acqua pubblica. L’evento, intitolato “L’acqua è un bene prezioso”, si concentrerà su questioni legate alla gestione e alla tutela delle risorse idriche. Alla giornata parteciperà il Governatore, insieme ad altri relatori.

Si terrà mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 9.30, presso l’Hotel “Villa Regina” in via Piani a Grottaminarda, il convegno di studi dal titolo “L’acqua è un bene prezioso”, appuntamento dedicato a uno dei temi più rilevanti per i territori e le comunità. Il convegno si svolgerà in occasione della cerimonia di premiazione della borsa di studio a lui intitolata, con la partecipazione degli alunni di Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, Flumeri, San Sossio Baronia, Villanova del Battista, Zungoli. Ad aprire i lavori saranno gli interventi di don Nicola Lanza, sindaco di Flumeri, don Claudio Lettieri, parroco di Flumeri, Maria Rosaria... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acqua pubblica, convegno in Irpinia con il Governatore Fico

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