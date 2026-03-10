acqua pubblica la rivoluzione di fico in campania passa dalla rottura con de luca nel mirino del governatore anche la legge mancia

Il leader del Movimento 5 Stelle in Campania ha annunciato una svolta sulla gestione dell’acqua pubblica, evidenziando una rottura con il governatore regionale. La questione riguarda anche una legge considerata favorevole a interessi privati. La posizione del rappresentante pentastellato si inserisce in un dibattito ancora aperto sulla tutela delle risorse idriche e sulla gestione pubblica in regione.

Ci vuole un governatore del Movimento 5 Stelle per ricordare alla Campania che nel 2011 gli italiani avevano votato contro la privatizzazione dell’acqua. Quindici anni dopo, la giunta De Luca aveva fatto come se quel voto non fosse mai avvenuto: costituita la GRIC S.p.A. (Grandi Reti Idriche Campane) per gestire la rete acquedottistica primaria regionale, avviata una gara per cedere il 49% a un socio privato con affidamento trentennale. Cinque miliardi in trent’anni. Il 6 marzo 2026, Roberto Fico, governatore della Campania dal novembre 2025, ha ritirato il bando. La delibera è un atto amministrativo ma di fatto è anche un atto politico: «Sono convinto», ha dichiarato Fico, «che la gestione di una risorsa preziosa come l’acqua debba essere in mani pubbliche». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

