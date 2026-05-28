La Cassazione ha stabilito che nei ristoranti l’acqua del rubinetto può essere servita senza obbligo di specifica richiesta da parte del cliente. La decisione si basa su una sentenza che mette in discussione la regola secondo cui il cliente ha sempre ragione, anche quando si tratta di scegliere l’acqua da bere. La sentenza riguarda il caso in cui un ristorante aveva addebitato un costo per l’acqua del rubinetto, contestato dal cliente.

Dimenticate la vecchia regola secondo cui il cliente ha sempre ragione, soprattutto se sborsa cifre da capogiro. La Corte di Cassazione ha appena smontato il mito: nessun locale, nemmeno un hotel a cinque stelle, ha l’obbligo di servire l’acqua del rubinetto. Poco importa se la chiedete con gentilezza, se insistete o se vi dite disposti a pagarla a parte rispetto al conto finale. La risposta può legittimamente essere un «No» e la legge non si oppone alla linea dei gestori. La vicenda analizzata dagli ermellini vede protagonista una turista straniera in vacanza, tra il 2019 e il 2020, sulle Dolomiti, per l’esattezza al Sassongher di Corvara in Badia, una struttura extralusso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Acqua del rubinetto al ristorante? Cassazione, una sentenza clamorosa

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L'ACQUA AL RISTORANTE NON È PIÙ UN DIRITTO Sentenza Cassazione e Rivoluzione H2

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Temi più discussi: Nell’hotel a 5 stelle chiede una caraffa d’acqua ma si rifiutano e le danno bottiglie da sette euro. Lei fa causa ma la Cassazione dà ragione ai gestori; Consulta, l'acqua del rubinetto al ristorante non è un diritto; Ristoranti e hotel possono rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti; Niente acqua del rubinetto al ristorante: turista fa causa e chiede 2700 euro di danni, ma la Cassazione dà ragione a un hotel 5 stelle e fissa la regola.

Niente acqua del rubinetto al ristorante: turista fa causa e chiede 2700 euro di danni, ma la Cassazione dà ragione a un hotel 5 stelle e fissa la regola reddit

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