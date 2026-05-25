Al ristorante possono rifiutarsi di servire l’acqua di rubinetto La Cassazione | Nessun obbligo

La Cassazione ha stabilito che i ristoranti non sono obbligati a servire acqua di rubinetto. È lecito chiedere l’acqua, ma il gestore può rifiutarsi di fornirla. La decisione si basa sulla libertà di gestione dell’attività commerciale senza obblighi specifici di offrire questo servizio. La sentenza chiarisce che, in assenza di obblighi contrattuali o norme locali, il rifiuto di servire acqua di rubinetto è consentito.

Si può chiedere l’ acqua di rubinetto al ristorante? Chiedere è lecito, ma se il gestore la nega può farlo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di una turista che chiedeva un risarcimento per non aver potuto bere l’acqua corrente della rete idrica, anche se si era offerta di pagarla, nel ristorante di un hotel di lusso in Alto Adige. Il caso è riportato sul Corriere della Sera. I giudici hanno dato ragione al 5 stelle Sassongher a Corvara in Badia. A ricorrere una turista, ospite dell’hotel nel Natale 2019, che aveva speso per una settimana tra le lussuosa mura 5700 euro, in mezza pensione e bevande escluse. La donna aveva ordinato acqua di rubinetto durante i suoi pasti in ristorante incassando però il no dei gestori. 🔗 Leggi su Open.online

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Ristoranti e hotel possono rifiutare di servire l'acqua del rubinetto

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