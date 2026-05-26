La Cassazione ha stabilito che un ristorante non è tenuto a servire acqua del rubinetto ai clienti. La decisione si basa sul fatto che non esiste un obbligo legale che imponga ai locali di offrire questa tipologia di acqua gratuitamente o su richiesta. La sentenza riguarda un caso in cui un cliente aveva richiesto acqua del rubinetto, ma il ristorante aveva rifiutato di servirla. La Corte ha confermato che la scelta di proporre o meno acqua del rubinetto spetta ai gestori.

Il ristorante non ha l’obbligo di servire acqua del rubinetto se il cliente lo chiede. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha messo fine alla disputa sorta tra una cliente e un hotel di Corvara in Badia nata nel 2019. La donna ha denunciato l’hotel perché, durante il soggiorno, non le era stato concesso di avere acqua del rubinetto a tavola al posto di quella in bottiglia. La causa intentata da una cliente in un hotel di Corvara in Badia Niente acqua del rubinetto se il ristorante dice no La decisione della Cassazione La causa intentata da una cliente in un hotel di Corvara in Badia Ospite di un hotel cinque stelle a Corvara in Badia, la cliente aveva acquistato un soggiorno di una settimana nel periodo di Natale tra il 2019 e il 2020. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ristorante non ha l'obbligo di servire acqua del rubinetto, la Cassazione si schiera con l'hotel

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Il ristorante può rifiutarsi di servire acqua del rubinetto: lhotel batte la cliente in Cassazione

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