La Corte d’Appello di Napoli ha assolto un uomo accusato di gestire un giro di prostituzione. La sentenza ha ribaltato la condanna precedente, pronunciando il proscioglimento. La decisione si basa su motivazioni che non prevedono più il suo coinvolgimento nell’indagine. La vicenda riguarda un procedimento penale avviato in precedenza, che ora si conclude con l’assoluzione definitiva. La sentenza è stata comunicata dopo il processo di secondo grado.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte D’Appello di Napoli ha emesso sentenza di proscioglimento nei confronti di V. P., 48 anni domiciliato in San Giorgio de Sannio, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci, imputato di associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone. In particolare, secondo l’accusa, P.V. avrebbe organizzato e promosso un’associazione a delinquere coadiuvato da altri soggetti con ruoli ben delineati e ad ampio raggio di azione e quindi per essersi associato allo scopo di commettere una serie di delitti. Nello specifico l’uomo avrebbe avuto il ruolo di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accusato di dirigere un giro di prostituzione: ribaltata la condanna, prosciolto in Appello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gestisce giro di prostituzione minorile tra Lecco e Milano, confermata la condanna a 14 anni per Graziano RigamontiUn uomo è stato condannato a 14 anni e 4 mesi dal Tribunale di Lecco per aver gestito un giro di prostituzione minorile tra Lecco e Milano.

Caso Cospito, confermata in Appello la condanna a 8 mesi per Delmastro: era accusato di rivelazione del segreto d'ufficioIn una camera di consiglio durata oltre due ore, la Corte d'Appello ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per un funzionario accusato...

Temi più discussi: Salim resta in cella: Totale assenza di autocontrollo. Potrebbe rifarlo; Modena, i deliri di El Koudri anche contro Chiara Ferragni e la Nato. La Gip: Voleva colpire più persone possibili, per il gesto non ci sono elementi sui disturbi psichici. Resta in carcere; Sessantadue chili di hashish nel portabagagli dell'auto: scatta l'arresto alle porte di Bari; Un arbitro canadese ha scatenato un'intensa polemica durante una partita della squadra di casa alle Olimpiadi invernali.

Recentemente ho avuto l'opportunità di dirigere un video musicale per uno degli artisti che hanno segnato la mia giovinezza, i Papa Roach! È stata la mia prima volta a lavorare con pyrotechnics e ambienti completamente CG reddit

Trovata in casa agonizzante, la 24enne: Mi volevano uccidere. Accusato un uomo di 59 anni, dice di essere il compagnoSi aggrava la posizione del 59enne accusato di aver massacrato di botte una giovane di 24 anni, rinvenuta in fin di vita lo scorso ottobre in un appartamento di Trana, nel Torinese. Oltre all'accusa ... leggo.it

L'ordinanza non era tradotta in francese. E lo straniero accusato di aver violentato un'anziana torna in libertàL'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pistoia lo scorso luglio non era stata tradotta in francese, la lingua dell'imputato. E per questo motivo, il tribunale del ... ilgiornale.it