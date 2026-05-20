Caso Cospito confermata in Appello la condanna a 8 mesi per Delmastro | era accusato di rivelazione del segreto d' ufficio
In una camera di consiglio durata oltre due ore, la Corte d'Appello ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per un funzionario accusato di aver rivelato un segreto d'ufficio. La sentenza è stata comunicata in aula, e subito dopo il verdetto, l’imputato presente in tribunale ha lasciato la sala. La vicenda riguarda un procedimento legale legato al caso Cospito, con l’accusa di aver divulgato informazioni riservate nell’ambito di un’inchiesta in corso.
La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Subito dopo il verdetto Delmastro, che era presente in aula, ha lasciato la Corte d'Appello. "Sicuramente andremo a Cassazione", sono state le sue uniche parole È stata confermata dai giudici della Corte d'Appello di Roma la co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Cospito, confermata in appello la condanna per Delmastro: otto mesi
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