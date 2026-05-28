Accordo Ue-Israele Fratoianni | Meloni si indigna con Ben Gvir ma dopo le parole cosa fa? Nulla

Durante una puntata di Scanner Live, alcuni esponenti politici hanno ribadito la richiesta di sospendere l’accordo di associazione tra l’Unione Europea e Israele. La discussione è nata in relazione alle recenti dichiarazioni di un leader israeliano, giudicate provocatorie. Un politico ha criticato la posizione del governo nazionale, sottolineando che, nonostante le condanne pubbliche, non ci sono azioni concrete dopo le parole. La puntata è stata dedicata anche all’evento Justice for Palestine.

Nel corso di una puntata speciale di Scanner Live con Valerio Nicolosi e Annalisa Girardi, dedicata all’evento Justice for Palestine, Nicola Fratoianni, Elisabetta Piccolotti e Marco Grimaldi hanno rilanciato la richiesta di sospendere l’accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Criticando la "indignazione selettiva" del governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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