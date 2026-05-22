Un gruppo di attivisti coinvolti in una flottiglia ha denunciato violenze e umiliazioni durante l’operazione. Israele ha dichiarato di aver agito seguendo le procedure stabilite. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano ha comunicato di essere in contatto con altri ministri europei per discutere possibili sanzioni nei confronti di un ministro israeliano. La vicenda ha suscitato reazioni internazionali e ha portato a confronti tra le parti coinvolte.

Il Servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito “secondo le procedure” dopo che un video diffuso dal ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir ha mostrato attivisti della flottiglia diretta a Gaza subire un trattamento umiliante da parte del personale di sicurezza. Lo riporta Haaretz. “Al momento dell’arrivo dei detenuti, le guardie carcerarie erano tenute ad agire per mantenere l’ordine e la sicurezza del sito. Tutte le azioni sono state eseguite in conformità con le procedure e le considerazioni professionali”, ha affermato il Servizio penitenziario. L’Ips ha inoltre affermato che alcuni dei detenuti ripresi mentre venivano umiliati non erano sotto la sua giurisdizione al momento delle riprese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, attivisti denunciano violenze e umiliazioni. Israele: “Agito secondo le procedure”. Tajani: “In contatto con i ministri Ue per le sanzioni a Ben-Gvir”

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