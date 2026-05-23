Usa e Iran verso altri 60 giorni di tregua Trump | Non farei un accordo se non fosse vantaggioso per Israele E sente in call i leader del Golfo – La diretta

Gli Stati Uniti e l’Iran potrebbero prolungare di altri 60 giorni la tregua in corso. Trump ha dichiarato che non firmerebbe un accordo se non fosse vantaggioso per Israele. Nel frattempo, ha partecipato a una chiamata con i leader del Golfo, senza fornire dettagli sui contenuti. Ieri, durante il giuramento del nuovo capo della Federal Reserve, aveva affermato che l’Iran sembra voler raggiungere un’intesa, ma aspetta di vedere come si evolveranno le cose.

«L’Iran non vede l’ora di raggiungere un accordo. Vedremo», aveva detto Donald Trump ieri durante il giuramento di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. Nelle stesse ore, l’emittente saudita Al Arabiya anticipa in esclusiva i contorni di un memorandum d’intesa a cui Washington e Teheran starebbero lavorando con la mediazione di Islamabad. Il documento, secondo la tv di Stato, contempla un cessate il fuoco immediato e incondizionato su terra, mare e aria, l’impegno reciproco a non toccare obiettivi militari, civili o economici, la libertà di transito nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo dell’Oman, un meccanismo congiunto di verifica e l’avvio entro sette giorni dei colloqui sui dossier ancora aperti. 🔗 Leggi su Open.online

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