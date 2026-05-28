Accordo Nuburu-Tekne la Fiom | Servono certezze su occupazione e tempi del Golden Power

Da chietitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiom Cgil di Chieti chiede garanzie su occupazione e tempi del Golden Power dopo la firma dell’accordo tra Nuburu Inc. e Tekne Spa, che prevede l’acquisizione del 70% della società con sede a Ortona. L’accordo è definitivo e vincolante, ma resta subordinato all’autorizzazione prevista dalla legge italiana sul Golden Power. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di autorizzazione o sulle eventuali modifiche all’accordo.

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La Fiom Cgil di Chieti interviene dopo la firma dell’accordo definitivo e vincolante tra Nuburu Inc. e Tekne Spa per l’acquisizione del 70% della società con sede operativa a Ortona, operazione che resta subordinata all’autorizzazione prevista dalla normativa italiana sul Golden Power.Per il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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