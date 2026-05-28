Accordo Nuburu-Tekne la Fiom | Servono certezze su occupazione e tempi del Golden Power

Notizia in breve

La Fiom Cgil di Chieti chiede garanzie su occupazione e tempi del Golden Power dopo la firma dell’accordo tra Nuburu Inc. e Tekne Spa, che prevede l’acquisizione del 70% della società con sede a Ortona. L’accordo è definitivo e vincolante, ma resta subordinato all’autorizzazione prevista dalla legge italiana sul Golden Power. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di autorizzazione o sulle eventuali modifiche all’accordo.