Difesa americana Nuburu punta di nuovo su Tekne | accordo per il 70%

Nuburu, società americana quotata a Wall Street e attiva nel settore Difesa, ha raggiunto un accordo con Tekne per l’acquisto del 70 per cento delle azioni. L’accordo è subordinato all’autorizzazione prevista dalla normativa italiana sul Golden Power. La firma è stata annunciata oggi, con i dettagli dell’intesa ancora da definire. La società americana intende così rafforzare la propria presenza nel settore.

Milano, 20 mar. (askanews) – Nuburu società americana quotata a Wall Street attiva nel settore Difesa ha siglato un accordo con Tekne per acquisire il 70% della società subordinatamente all’autorizzazione prevista dalla normativa italiana sul Golden Power. Nuburu che ha già ricevuto uno stop dal governo all’acquisizione di Tekne la scorsa estate fa segnare un rialzo del 22,1% a 0,21 dollari. Tekne, con sede operativa a Ortona (Chieti), è un operatore specializzato in ingegneria della difesa e nella progettazione, produzione e allestimento di veicoli industriali, speciali e militari. Grazie all’intervento di Nurburu, la società prevede di generare circa 50 milioni di euro di ricavi nel 2026 e 100 milioni nel 2027, riflettendo una forte crescita trainata da veicoli speciali dual use e programmi di guerra elettronica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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