La vicenda che riguarda Ferretti prosegue senza una conclusione definitiva. Dopo che il gruppo cinese Weichai ha ottenuto il primo risultato nella recente disputa, la situazione resta aperta e in evoluzione. In meno di un’ora, l’azienda asiatica ha conquistato un primo punto in questa trattativa, lasciando ancora molte variabili da definire. La partita tra le parti coinvolge anche l’uso di strumenti come il golden power, che potrebbe influenzare ulteriormente gli sviluppi futuri.

Non è un game over, non ancora almeno. In poco più di un’ora Weichai si è aggiudicato il primo set della partita per Ferretti. L’assemblea degli azionisti del gruppo degli yacht di lusso al centro di un braccio di ferro tra due compagini di soci, convocata per metà mattinata, si è infatti conclusa con la vittoria dell’azionista di maggioranza cinese, che ha incassato il 52,3% dei voti del capitale presente, contro il 47,44% ottenuto dal secondo socio Kkcg, la holding ceca del magnate Karel Komarek che aveva candidato Alberto Galassi come ceo. E che l’assise sia stata molto sentita lo dimostra anche la presenza del 95% del capitale. Praticamente quasi la totalità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Su Ferretti non è ancora finita. La vittoria di Weichai e l’ombra del golden power

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