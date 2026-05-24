Stati Uniti e Iran potrebbero estendere di 60 giorni il cessate il fuoco, consentendo la riapertura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, al momento manca ancora un’intesa sul nucleare. L’accordo, se concluso, permetterebbe di mantenere la sospensione delle ostilità mentre si negoziano i dettagli sul programma nucleare. La proposta di estensione è in fase di discussione tra le parti.

Stati Uniti e Iran potrebbero essere vicini all’accordo per l’estensione del cessate il fuoco. Secondo quanto si apprende, potrebbe essere esteso di 60 giorni e durante questi lo Stretto di Hormuz potrebbe essere riaperto. In questi giorni l’Iran potrebbe vendere il petrolio, le navi passare e nel frattempo i negoziati si concentreranno su un tema ancora ostacolo dell’accordo: il programma nucleare iraniano. La proposta prevederebbe l’impegno dell’Iran a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari, a sospendere il programma di arricchimento dell’uranio e a rimuovere le scorte attuali. Da parte loro, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco dei porti iraniani e concederebbero alcune deroghe alle sanzioni attualmente in vigore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accordo Iran-USA, intesa per riaprire lo Stretto di Hormuz: manca accordo sul nucleare

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Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

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