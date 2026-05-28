Accordo Iran-Usa la guerra delle versioni | Notizie false da Teheran Il gelo di Trump

Gli Stati Uniti e l'Iran continuano a scambiarsi accuse e smentite sui negoziati. Teheran ha diffuso dichiarazioni che Washington definisce false, mentre il governo statunitense ha mantenuto una posizione di fermezza, senza confermare alcun progresso concreto. Il clima resta teso, con entrambi i fronti che sembrano prepararsi a negoziare con strategie diverse. La situazione resta incerta, senza annunci ufficiali di accordo o di avanzamenti significativi.

Washington, 28 maggio 2026 – Continua l’altalena nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, tra aperture, smentite e mosse che sembrano pensate per alzare la posta in vista di un possibile accordo. L’ultima arriva da Teheran, dove la tv di Stato ha diffuso quella che presenta come la bozza di un memorandum d’intesa con Washington. La Casa Bianca ha smentito subito, definendo la notizia “falsa” e invitando a non credere alle ricostruzioni dei media statali iraniani. Intanto Donald Trump assicura che i colloqui “stanno procedendo bene”, ma avverte: “Non siamo soddisfatti”.Trump: “L’Iran è determinato, ma noi non siamo soddisfatti” A intervenire direttamente è stato lo stesso Donald Trump, durante una riunione di governo alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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