Guerra Iran ultime notizie tregua di due settimane | festa in strada a Teheran Ma il Bahrein è sotto attacco Trump | L’accordo è vittoria Usa al 100%

Nella notte, in diverse città dell'Iran, sono state ammainate le bandiere nazionali in segno di festa dopo l'annuncio di un cessate il fuoco di due settimane, confermato sia dalle autorità iraniane che dagli Stati Uniti. Nel frattempo, nel vicino Bahrein si registrano attacchi, mentre il presidente statunitense ha dichiarato che l'accordo rappresenta una vittoria completa per gli Stati Uniti.

Roma, 8 aprile 2026 – Bandiere tricolori dell'Iran in piazza nella notte a Teheran e in altre città dopo l'annuncio di un cessate il fuoco di due settimane, confermato sia dagli Stati Uniti che dalla Repubblica islamica. Ma stamattina in Bahrein sono scattate nuovamente le sirene d'allarme missilistico, nonostante l’annuncio che Trump ha accettato di sospendere gli attacchi all'Iran per due settimane, a condizione che il regime acconsenta all’apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz”. L'accordo di cessate il fuoco, raggiunto nella notte dopo una giornata di tensione e proclami di fuoco da parte del presidente Usa, non specificava quando sarebbero cessati i combattimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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