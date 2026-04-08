Nella notte, diverse città iraniane hanno visto festeggiamenti in strada e l'esposizione di bandiere nazionali dopo l'annuncio di un cessate il fuoco di due settimane, confermato sia da fonti statunitensi che da quelle iraniane. L'accordo ha generato reazioni ufficiali, con un rappresentante degli Stati Uniti che ha definito l'intesa come una vittoria completa per il paese. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini e le autorità coinvolte nel conflitto.

Roma, 8 aprile 2026 – Bandiere tricolori dell'Iran in piazza nella notte a Teheran e in altre città dopo l'annuncio di un cessate il fuoco di due settimane, confermato sia dagli Stati Uniti che dalla Repubblica islamica. Ma in Bahrein sono scattate nuovamente le sirene d'allarme missilistico, nonostante l’annuncio che Trump ha accettato di sospendere gli attacchi all'Iran per due settimane, a condizione che il regime acconsenta all’ “apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz ”. L'accordo in 10 punti, basato sulla proposta pakistana, è stato raggiunto nella notte, dopo una giornata di tensione e proclami di fuoco da parte del presidente Usa (“Stanotte un’intera civiltà morirà”), ma non specificava quando sarebbero cessati i combattimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra Iran ultime notizie, tregua di due settimane: festa in strada a Teheran. Trump: “L’accordo è vittoria Usa al 100%”

Guerra Iran ultime notizie, tregua di due settimane: festa in strada a Teheran. Ma il Bahrein è sotto attacco. Trump: “L’accordo è vittoria Usa al 100%”Roma, 8 aprile 2026 – Bandiere tricolori dell'Iran in piazza nella notte a Teheran e in altre città dopo l'annuncio di un cessate il fuoco di due...

Trump: “Colpiremo duramente l’Iran per 2-3 settimane”. E Teheran promette “attacchi devastanti”. Ultime notizie sulla guerraWashington, 2 aprile 2026 – "Siamo sulla buona strada per completare i nostri obiettivi militari.

Temi più discussi: Guerra contro l’Iran, chi dice la verità?; Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di pace; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Israele colpisce il petrolio iraniano, Teheran risponde su navi e paesi del Golfo. Ma i mercati sperano in una tregua.

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Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane». Teheran pronta a riaprire Hormuz, crolla il petrolioGuerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... leggo.it

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