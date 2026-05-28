Massimiliano Allegri è stato licenziato dal Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League. Ora si parla di un accordo di due anni con Allegri, mentre si fanno nomi di un possibile nuovo allenatore per il Napoli. La situazione sulla panchina del Milan resta in evoluzione, con attenzione alle eventuali alternative per la squadra rossonera.

Licenziato dal Milan dopo la mancata qualificazione in Champions, Massimiliano Allegri potrebbe ripartire subito da un’altra big di Serie A. Ovvero dal Napoli, che si separerà da Antonio Conte. Come scritto da Calciomercato.it, per la panchina azzurra è sfida a due tra il livornese e Vincenzo Italiano, con l’ex tecnico bianconero e rossonero che ha guadagnato punti nelle ultime ore. Il secondo è comunque orientato a lasciare il Bologna, a prescindere dal Napoli. De Laurentiis è un grande estimatore di Allegri. Nel passato, anche recente, ha già provato a ingaggiarlo. Secondo ‘Sky Sport’, tra il patron dei partenopei e l’allenatore toscano è già stato raggiunto un accordo sulla base di un contratto biennale da circa 5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Accordo biennale con Allegri: Iraola-Milan, cosa sta succedendo

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Allegri cacciato dal Milan: il giusto nome per sostituirlo è uno solo...

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