L’ex allenatore di calcio è alla guida del club da diverse stagioni, ma nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di una possibile separazione. I rapporti con alcuni dirigenti sembrano essersi raffreddati e le trattative per il rinnovo contrattuale sono ferme. Se le discussioni non si sbloccano, le parti potrebbero decidere di interrompere il rapporto al termine della stagione.

di Francesco Spagnolo Allegri e il Milan: le strade si potrebbero separarsi in estate. I rapporti con Tare sono ormai ai minimi storici e l’addio è da tenere in considerazione. Il panorama calcistico italiano sta vivendo settimane di estrema incertezza, e al centro del ciclone si trova il destino della panchina rossonera. Il futuro di Allegri appare oggi un rebus di difficile risoluzione, segnato da una profonda spaccatura interna che va ben oltre i risultati ottenuti sul campo. Nonostante il terzo posto in classifica con 63 punti, il clima a Milanello è tutt’altro che sereno. Come riportato dalle recenti analisi del Corriere dello Sport, la permanenza di Allegri è minata da una crescente incompatibilità con una parte del vertice societario.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri, è rottura con il Milan? L’ex Juve sembra essere sempre più solo nell’avventura in rossonero. Cosa sta succedendo e le ultime sul futuro

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Panoramica sull’argomento

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#Gabbia parla da capitano a @MilanNewsit: " #Allegri è un fuoriclasse. Parlo a nome del gruppo: siamo tutti con lui, speriamo che possa rimanere". #Milan x.com

Il coach Dan #Peterson su Massimiliano #Allegri e le voci che vedono il tecnico del #Milan essere uno dei principali candidati alla panchina della Nazionale italiana. (Via @lorenzodeangelis_ ) facebook