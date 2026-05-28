Accessibilità | Center Lift vince il premio per l’innovazione a Milano

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Center Lift ha ricevuto il premio per l’innovazione a Milano. La società ha sviluppato un sistema che rende accessibili le strutture con barriere architettoniche, trasformandole in opportunità di investimento. La tecnologia permette di superare ostacoli fisici, facilitando l’accesso a edifici e spazi pubblici. Il riconoscimento premia l’uso di soluzioni innovative nel settore dell’accessibilità.

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? Punti chiave Come si trasformano le barriere architettoniche insormontabili in opportunità di investimento?. Quali criteri tecnici hanno spinto il comitato scientifico a premiare Center Lift?. Come può l'innovazione tecnologica abbattere i costi dell'adeguamento normativo?. Quali nuovi standard di mobilità porterà il modello vincente di Center Lift?.? In Breve Partecipazione di Walter Rigotti, Enrico Mattedi e Giovanni Marino alla cerimonia di Milano.. Le Fonti TV raggiunge oltre 10,5 milioni di persone in 125 paesi.. Trent'anni di attività aziendale garantiscono competenza nella gestione di progetti complessi.. Il premio trasforma l'adeguamento normativo in investimento per l'inclusione degli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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