Accessibilità | Center Lift vince il premio per l’innovazione a Milano

Notizia in breve

Il Center Lift ha ricevuto il premio per l’innovazione a Milano. La società ha sviluppato un sistema che rende accessibili le strutture con barriere architettoniche, trasformandole in opportunità di investimento. La tecnologia permette di superare ostacoli fisici, facilitando l’accesso a edifici e spazi pubblici. Il riconoscimento premia l’uso di soluzioni innovative nel settore dell’accessibilità.