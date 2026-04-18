Aurora Leone, membro della squadra comica e attrice nota per il suo ruolo nei The Jackal, ha condiviso sui social un messaggio in cui ha annunciato il suo matrimonio con Simone Ruzzo. L’annuncio è arrivato in modo diretto e senza preavviso, suscitando sorpresa tra i follower. Leone non ha fornito dettagli sull’evento o sulla data delle nozze, limitandosi a comunicare la notizia attraverso i propri canali online.

Fiori d’arancio in vista per Aurora Leone. La comica, attrice e conduttrice, volto amatissimo dei The Jackal, ha annunciato sui social le nozze con Simone Ruzzo. Uno scatto dei due intimo e spontaneo in cui emerge tutta la complicità della coppia che, almeno fino ad oggi, si è sempre tenuta alla larga dai pettegolezzi. The Jackal, Aurora Leone annuncia il matrimonio con Simone Ruzzo. “Nella vita mi hai chiesto di andare a concerti che non avrei mai visto, di svegliarci presto per vedere il mondo quando dorme, di non fermarci mai alle prime spiagge, di riposare dopo lunghe giornate ed infine mi hai chiesto di sposarti una sera che avevo un gin tonic in mano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa

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