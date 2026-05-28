Un uomo di 38 anni è stato condannato a otto anni di carcere per aver violentato l’amichetta della figlia, dopo averla accompagnata a casa. La denuncia è arrivata dopo il racconto della ragazzina alla zia. Il giudice ha anche disposto il pagamento di una provvisionale di 30mila euro. La sentenza è stata pronunciata ieri al tribunale di Ferrara.

Accompagna l’amica a casa e il padre di lei la violenta. Ieri al tribunale di Ferrara è scattata una condanna di 8 anni nei confronti dell’uomo di 38 anni, che dovrà pagare anche una provvisionale di 30mila euro. Senza contare quanto verrà disposto come risarcimento in sede civile. Inizialmente, la pm Isabella Cavallari aveva chiesto una condanna di 10 anni e sei mesi, ridotta a 7 anni per la scelta del rito abbreviato. Ma alla fine la pena stabilità dal giudice è stata di 8 anni. L’accusa è tra le più pesanti. Ossia l’aver avuto un rapporto sessuale con una ragazzina di 12 anni. Un’amichetta della figlia, per essere esatti, della quale l’uomo, nel 2023, avrebbe abusato durante una visita della giovanissima nella loro abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi sull’amichetta della figlia. Il giudice lo condanna a otto anni. La denuncia dopo il racconto alla zia

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